В Перми прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
На площади перед органным залом Пермский губернский оркестр под управлением полковника Евгения Тверетинова дал концерт "Завтра была война". А затем уже в самом органном зале состоялся концерт "Тот самый первый день войны".
Все события прошли при поддержке краевого Минкульта.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье на ягодной ферме поспели гектары клубники
В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей
В Прикамье почти 570 дольщиков получили компенсации за недостроенные дома
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2021
По ночам на Комсомольском проспекте снова ограничат движение транспорта
Торговые сети Прикамья ужесточили контроль за ношением защитных масок
В Пермском крае выявлено 136 новых случаев коронавируса
В Перми пройдёт заключительная онлайн-встреча для родителей будущих первоклассников
В Перми студенты напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения
В Перми состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Скорбящая»
Добавить комментарий: