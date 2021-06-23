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← В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей
В Перми прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби →
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18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
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11.06.2021 в 08:30
В Перми прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
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В Прикамье на ягодной ферме поспели гектары клубники
В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей
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В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей
В Прикамье почти 570 дольщиков получили компенсации за недостроенные дома
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2021
По ночам на Комсомольском проспекте снова ограничат движение транспорта
Торговые сети Прикамья ужесточили контроль за ношением защитных масок
В Пермском крае выявлено 136 новых случаев коронавируса
В Перми пройдёт заключительная онлайн-встреча для родителей будущих первоклассников
В Перми студенты напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения
В Перми состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Скорбящая»
Санавиация продолжит оказывать экстренную помощь
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