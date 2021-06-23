← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2021
В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей →
В Прикамье почти 570 дольщиков получили компенсации за недостроенные дома
«На рассмотрении Федерального Фонда защиты прав дольщиков осталось еще 11 наших домов. По информации Фонда, решения по ним ожидаются этим летом. Пять домов достраиваются застройщиками под контролем Минстроя. По домам на ул. Пушкарской, 142 в Перми и ул. Декабристов, 36а в Чайковском поданы заявления в Инспекцию Госстройнадзора о проведении итоговой проверки. В течение месяца она будет проведена. По информации застройщиков, дома по ул. КИМ, 60б и ул. Подводников, 88б в Перми планируются ко вводу в III квартале, дом по ул. Революции, 2аа – в IV квартале», – сообщил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2021
По ночам на Комсомольском проспекте снова ограничат движение транспорта
Торговые сети Прикамья ужесточили контроль за ношением защитных масок
В Пермском крае выявлено 136 новых случаев коронавируса
В Перми пройдёт заключительная онлайн-встреча для родителей будущих первоклассников
В Перми студенты напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения
В Перми состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Скорбящая»
Санавиация продолжит оказывать экстренную помощь
ВГТРК проведет акцию Памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.06.2021
Добавить комментарий: