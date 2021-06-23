В Прикамье почти 570 дольщиков получили компенсации за недостроенные дома

В Пермском крае дольщикиполучили компенсации за недостроенные дома. Ранее Федеральным Фондом защиты прав дольщиков были приняты решения о достройке 19 проблемных домов Прикамья и выдаче компенсаций дольщикам других 17 долгостроев. Причем работа по выплатам отношении проблемных объектов уже завершается. Из 657 граждан средства уже получили 593 человека, ожидают компенсаций еще 64 человека. Общая сумма выплат составляет 1,3 млрд руб.«На рассмотрении Федерального Фонда защиты прав дольщиков осталось еще 11 наших домов. По информации Фонда, решения по ним ожидаются этим летом. Пять домов достраиваются застройщиками под контролем Минстроя. По домам на ул. Пушкарской, 142 в Перми и ул. Декабристов, 36а в Чайковском поданы заявления в Инспекцию Госстройнадзора о проведении итоговой проверки. В течение месяца она будет проведена. По информации застройщиков, дома по ул. КИМ, 60б и ул. Подводников, 88б в Перми планируются ко вводу в III квартале, дом по ул. Революции, 2аа – в IV квартале», – сообщил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров.