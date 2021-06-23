Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Прикамье почти 570 дольщиков получили компенсации за недостроенные дома

В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей

Накануне на заседании Пермской городской думы депутаты скорректировали бюджет краевого центра. 150 миллионов рублей планируется направить на субсидирование оплаты труда кондукторов общественного транспорта. При этом, было заявлено, что к вопросу по бескондукторному проезду городские власти намерены вернуться в следующем году. Кроме того, возможны корректировки маршрутов, необходимо развитие инфраструктуры, в частности, строительство и обновление остановочных павильонов.
Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы: Очень серьёзно нужно отмобилизоваться - это учёт пассажиропотока, и самое главное - эффективное администрирование работы внутри транспортной сети, когда мы видим, что параллельно может идти переполненный автобус, так и целый ряд пустых, которые возят воздух и можно постараться более эффективно выстроить работу этих маршрутов.
Кроме того, депутаты обсудили подготовку к трёхсотлетию Перми, облик города ожидают масштабные изменения, главное - успеть всё сделать в срок.
Наталья Мельник, временно исполняющий полномочия заместителя председателя Пермской городской думы: "Мы смотрим просто на то, чтобы вовремя проходили все процедуры, которые необходимо провести в соответствии с федеральными законами, чтобы подрядчики были адекватные, и каждый раз есть опасения, что возникнет какая-то ситуация, но судя по всему, город держит на контроле все задачи поставленные."

Опубликовано: 23.06.2021 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Прикамье почти 570 дольщиков получили компенсации за недостроенные дома

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2021

По ночам на Комсомольском проспекте снова ограничат движение транспорта

Торговые сети Прикамья ужесточили контроль за ношением защитных масок

В Пермском крае выявлено 136 новых случаев коронавируса

В Перми пройдёт заключительная онлайн-встреча для родителей будущих первоклассников

В Перми студенты напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения

В Перми состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Скорбящая»

Санавиация продолжит оказывать экстренную помощь

ВГТРК проведет акцию Памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Прикамье почти 570 дольщиков получили компенсации за недостроенные дома

Обратите внимание

в Перми

Теодор Курентзис провел мастер-класс для молодых дирижеров и вокалистов
Выбрать участников мастер-класса было чрезвычайно сложно. Особенно большой ажиотаж был среди оперных вокалистов - почти 30 человек на место, у дирижёров чуть меньше - 20 человек на место. Организаторы изначально составили пары из дирижера и вокалиста. Каждая пара исполняла фрагмент произведения перед маэстро, после чего проходил детальный разбор почти каждой музыкальной фразы. Кроме того Теодор Курентзис старался донести до учеников не только свою технику дирижирования, но и передать способность чувствовать музыку, так как умеет только он.
18.06.2021 в 11:40

Метки: Культура, в Перми, В мире

В Перми для школьников младших классов проезд будет бесплатным
В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что городские власти сейчас рассматривают возможность предоставления права на бесплатный проезд для учащихся 1-4-х классов, а также предоставления скидки на оплату проезда для членов малоимущих, многодетных семей. Соответствующие предложения были озвучены сегодня на заседании комитета по экономическому развитию гордумы. Предполагается, что право на бесплатный проезд для учащихся младших классов будет реализовано на базе школьных карт, а малоимущим, многодетным семьям будет предоставлена скидка на приобретение определённых тарифов транспортной карты. Депутаты поручили подготовить проект решения к заседанию Думы, которое состоится в августе, а также проработать техническую часть вопроса. Утвердить льготы для школьников планируется с начала нового учебного года.
15.06.2021 в 16:05

Метки: Деньги, Образование, в Перми

Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.
11.06.2021 в 16:42

Метки: Культура, В России, в Перми

На улице Краснополянской в Перми временно изменится движение общественного транспорта
В связи с капитальным ремонтом улицы Краснополянской на участке от улицы Уденской до перекрёстка с улицей Козьмы Минина и на участке от улицы Уденской до здания по адресу: улица Героев Хасана, 105д временно изменятся маршруты автобусов №51, №57 и №74.
11.06.2021 в 10:25

Метки: в Перми

В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль
Дягилевский фестиваль в Перми открылся выступлением Теодора Курентзиса. Прозвучала симфония «Зима священная 1949 года». В прошлом году Международный Дягилевский фестиваль отменили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В этом году всё получилось: в ближайшие дни Пермь вновь напитается особой «дягилевской» энергетикой: полной новаторства, открытий и культурных экспериментов.
11.06.2021 в 08:30

Метки: Культура, В России, в Перми

В России

В отделениях «Сбербанка» можно оформить полис ОСАГО
У автовладельцев появилась возможность оформить полис ОСАГО одной из 11 страховых компаний в отделениях
18.06.2021 в 11:15

Метки: Деньги, Экономика, В России

В День города пермяки смогут увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты
У пермяков есть уникальный шанс увидеть утерянные фрагменты Янтарной комнаты. Выставка «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» будет работать в День города последний день. Вход свободный.
11.06.2021 в 17:00

Метки: Культура, В России

Дягилевский фестиваль: Пермь погружается в музыкальное современное искусство
Дягилевский фестиваль в Перми стартовал. Город ждёт 10 дней полного погружения в музыкальное современное искусство. В этом году фестиваль возвращается в свой традиционный формат – запланировано более 150 мероприятий, из них 30 – в основной программе. События пройдут на 7 площадках и будут включать в себя концерты, перформансы и выставки. Как всегда будет работать Фестивальный клуб и образовательная программа. Участниками фестиваля станут около 300 музыкантов и артистов. Пермский театр оперы и балета впервые в фестивале не участвует.
11.06.2021 в 16:42

Метки: Культура, В России, в Перми

На пермской телебашне в честь Дня города и Дня России включат праздничную подсветку
12 июня жители Перми отмечают День города и День России. В честь праздника 275-метровую пермскую телебашню украсят цвета российского триколора и яркий световой салют. Праздничная подсветка включится на телебашне 12 июня в 23:00 и будет работать до 03:00 13 июня.
11.06.2021 в 10:34

Метки: Культура, Общество, В России

В Перми открылся Международный Дягилевский фестиваль
Дягилевский фестиваль в Перми открылся выступлением Теодора Курентзиса. Прозвучала симфония «Зима священная 1949 года». В прошлом году Международный Дягилевский фестиваль отменили из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В этом году всё получилось: в ближайшие дни Пермь вновь напитается особой «дягилевской» энергетикой: полной новаторства, открытий и культурных экспериментов.
11.06.2021 в 08:30

Метки: Культура, В России, в Перми

Лента новостей RSS каналы

В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублейВ Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей

В Перми прошла акция «Огненные картины войны»В Перми прошла акция «Огненные картины войны»

В Прикамье вынесен приговор группе автоподставщиковВ Прикамье вынесен приговор группе автоподставщиков

В Прикамье почти 570 дольщиков получили компенсации за недостроенные домаВ Прикамье почти 570 дольщиков получили компенсации за недостроенные дома

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2021

По ночам на Комсомольском проспекте снова ограничат движение транспортаПо ночам на Комсомольском проспекте снова ограничат движение транспорта

Торговые сети Прикамья ужесточили контроль за ношением защитных масокТорговые сети Прикамья ужесточили контроль за ношением защитных масок

В Пермском крае выявлено 136 новых случаев коронавирусаВ Пермском крае выявлено 136 новых случаев коронавируса

В Перми пройдёт заключительная онлайн-встреча для родителей будущих первоклассниковВ Перми пройдёт заключительная онлайн-встреча для родителей будущих первоклассников

В Перми студенты напали на таксиста и нанесли ему ножевые раненияВ Перми студенты напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения

В Перми состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Скорбящая»В Перми состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Скорбящая»

Санавиация продолжит оказывать экстренную помощьСанавиация продолжит оказывать экстренную помощь

ВГТРК проведет акцию Памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войныВГТРК проведет акцию Памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.06.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.06.2021

В Перми увеличилось количество мобильных пунктов вакцинации от COVID-19В Перми увеличилось количество мобильных пунктов вакцинации от COVID-19

В Перми состоялся первый краевой форум инклюзивных театральных методик В Перми состоялся первый краевой форум инклюзивных театральных методик

В Перми побывал агитпоезд МинобороныВ Перми побывал агитпоезд Минобороны

Сотрудники ГИБДД провели рейд «Опасный водитель»Сотрудники ГИБДД провели рейд «Опасный водитель»

Жителям Прикамья стало проще оформить недвижимостьЖителям Прикамья стало проще оформить недвижимость

Вынесен приговор создателю "пельменной" финансовой пирамиды Вынесен приговор создателю "пельменной" финансовой пирамиды

На платформе «Смотрим» премьера детективной драмы «Подражатель»На платформе «Смотрим» премьера детективной драмы «Подражатель»

В Пермском военном институте войск национальной гвардии прошел выпускнойВ Пермском военном институте войск национальной гвардии прошел выпускной

В Перми завершился «Дягилевский фестиваль»В Перми завершился «Дягилевский фестиваль»

Росавтодор согласовал региональную опорную сеть автодорогРосавтодор согласовал региональную опорную сеть автодорог

Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в ПрикамьеСиноптики рассказали о погоде на следующей неделе в Прикамье

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную