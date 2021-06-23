В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей
Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы: Очень серьёзно нужно отмобилизоваться - это учёт пассажиропотока, и самое главное - эффективное администрирование работы внутри транспортной сети, когда мы видим, что параллельно может идти переполненный автобус, так и целый ряд пустых, которые возят воздух и можно постараться более эффективно выстроить работу этих маршрутов.
Кроме того, депутаты обсудили подготовку к трёхсотлетию Перми, облик города ожидают масштабные изменения, главное - успеть всё сделать в срок.
Наталья Мельник, временно исполняющий полномочия заместителя председателя Пермской городской думы: "Мы смотрим просто на то, чтобы вовремя проходили все процедуры, которые необходимо провести в соответствии с федеральными законами, чтобы подрядчики были адекватные, и каждый раз есть опасения, что возникнет какая-то ситуация, но судя по всему, город держит на контроле все задачи поставленные."
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