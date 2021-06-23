В Перми на оплату труда кондукторов выделят 150 миллионов рублей

Накануне на заседании Пермской городской думы депутаты скорректировали бюджет краевого центра. 150 миллионов рублей планируется направить на субсидирование оплаты труда кондукторов общественного транспорта. При этом, было заявлено, что к вопросу по бескондукторному проезду городские власти намерены вернуться в следующем году. Кроме того, возможны корректировки маршрутов, необходимо развитие инфраструктуры, в частности, строительство и обновление остановочных павильонов.Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы: Очень серьёзно нужно отмобилизоваться - это учёт пассажиропотока, и самое главное - эффективное администрирование работы внутри транспортной сети, когда мы видим, что параллельно может идти переполненный автобус, так и целый ряд пустых, которые возят воздух и можно постараться более эффективно выстроить работу этих маршрутов.Кроме того, депутаты обсудили подготовку к трёхсотлетию Перми, облик города ожидают масштабные изменения, главное - успеть всё сделать в срок.Наталья Мельник, временно исполняющий полномочия заместителя председателя Пермской городской думы: "Мы смотрим просто на то, чтобы вовремя проходили все процедуры, которые необходимо провести в соответствии с федеральными законами, чтобы подрядчики были адекватные, и каждый раз есть опасения, что возникнет какая-то ситуация, но судя по всему, город держит на контроле все задачи поставленные."