«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:25
11.06.2021 в 08:30
18.06.2021 в 11:15
11.06.2021 в 17:00
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:34
11.06.2021 в 08:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 22.06.2021
По ночам на Комсомольском проспекте снова ограничат движение транспорта
Торговые сети Прикамья ужесточили контроль за ношением защитных масок
В Пермском крае выявлено 136 новых случаев коронавируса
В Перми пройдёт заключительная онлайн-встреча для родителей будущих первоклассников
В Перми студенты напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения
В Перми состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Скорбящая»
Санавиация продолжит оказывать экстренную помощь
ВГТРК проведет акцию Памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.06.2021
В Перми увеличилось количество мобильных пунктов вакцинации от COVID-19
В Перми состоялся первый краевой форум инклюзивных театральных методик
В Перми побывал агитпоезд Минобороны
Сотрудники ГИБДД провели рейд «Опасный водитель»
Жителям Прикамья стало проще оформить недвижимость
Вынесен приговор создателю "пельменной" финансовой пирамиды
На платформе «Смотрим» премьера детективной драмы «Подражатель»
В Пермском военном институте войск национальной гвардии прошел выпускной
В Перми завершился «Дягилевский фестиваль»
Росавтодор согласовал региональную опорную сеть автодорог
Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Прикамье
В Перми состоится спортивный марафон «Поколение победителей»
В региональном Избиркоме обсудили готовность к предстоящей выборной кампании
В Прикамье мошенники продавали искусственные шубы под видом норковых
В Кудымкаре медицинских работников поздравили с профессиональным праздником
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
По ночам на Комсомольском проспекте снова ограничат движение транспорта
Торговые сети Прикамья ужесточили контроль за ношением защитных масок
В Пермском крае выявлено 136 новых случаев коронавируса
В Перми пройдёт заключительная онлайн-встреча для родителей будущих первоклассников
В Перми студенты напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения
В Перми состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Скорбящая»
Санавиация продолжит оказывать экстренную помощь
ВГТРК проведет акцию Памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.06.2021
В Перми состоялся первый краевой форум инклюзивных театральных методик
Добавить комментарий: