По ночам на Комсомольском проспекте снова ограничат движение транспорта
25 июня запланировано производство работ с 00:00 до 06:00 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Краснова, движение транспорта на перекрёстке будет закрыто. В департаменте пояснили, что при изменении погодных условий в графике выполнения работ возможны корректировки.
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