← В Перми студенты напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения
В Перми пройдёт заключительная онлайн-встреча для родителей будущих первоклассников
Трансляция онлайн-встречи начнется 23 июня в 19:00 в аккаунтах департамента образования Перми ВКонтакте и в Instagram.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми студенты напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения
В Перми состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Скорбящая»
Санавиация продолжит оказывать экстренную помощь
ВГТРК проведет акцию Памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.06.2021
В Перми состоялся первый краевой форум инклюзивных театральных методик
В Перми побывал агитпоезд Минобороны
Жителям Прикамья стало проще оформить недвижимость
В Пермском военном институте войск национальной гвардии прошел выпускной
Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Прикамье
Добавить комментарий: