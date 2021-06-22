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В Пермском крае выявлено 136 новых случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 59 792. В числе 136 новых инфицированных 62 пациента мужского пола, 74 – женского, среди заболевших 27 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 20 человек, от 30 до 49 лет – 50 человек, 21 в возрасте 50-64 и 18 человек старше 65 лет.
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