В Перми студенты напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения

В полицию г. Перми позвонили граждане и сообщили о страшной находке - в салоне автомобиля без сознания лежит раненый мужчина. Иномарка стояла в кустах у жилого дома на улице Танкистов, задняя пассажирская дверь была открыта.На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Потерпевшего с ножевыми ранениями груди и шеи доставили в больницу. Выяснилось, что мужчина работал водителем в службе такси премиум-класса.В кратчайшие сроки сыщики вышли на след троих нападавших. Подозреваемыми оказались студенты второго курса пермского колледжа. Двоих из них задержали во время лекций, третьего - возле собственного дома, когда он гулял с собакой."Как установили полицейские, студенты вызвали такси и направились в сторону улицы Семченко. По окончанию заказа, они набросились на водителя и нанесли ему удары ножом. Раненого потерпевшего перенесли на заднее сидение иномарки. Позже один из злоумышленников сел за руль машины и компания отправилась кататься. Уже через несколько минут иномарка наехала на бордюр, в результате чего было повреждено колесо. Ребята бросили автомобиль и сбежали, оставив мужчину, истекающего кровью", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Никто из задержанных ранее не был судим. Проблем с законом студенты не имели, по месту учёбы характеризовались положительно. В настоящий момент они заключены под стражу. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении всех троих возбуждено уголовное дело. Не исключено, что в ближайшее время следователи переквалифицируют их действия на более тяжкую статью.Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю