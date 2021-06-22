← В Перми состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Скорбящая»
В Перми пройдёт заключительная онлайн-встреча для родителей будущих первоклассников →
В Перми студенты напали на таксиста и нанесли ему ножевые ранения
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Потерпевшего с ножевыми ранениями груди и шеи доставили в больницу. Выяснилось, что мужчина работал водителем в службе такси премиум-класса.
В кратчайшие сроки сыщики вышли на след троих нападавших. Подозреваемыми оказались студенты второго курса пермского колледжа. Двоих из них задержали во время лекций, третьего - возле собственного дома, когда он гулял с собакой.
"Как установили полицейские, студенты вызвали такси и направились в сторону улицы Семченко. По окончанию заказа, они набросились на водителя и нанесли ему удары ножом. Раненого потерпевшего перенесли на заднее сидение иномарки. Позже один из злоумышленников сел за руль машины и компания отправилась кататься. Уже через несколько минут иномарка наехала на бордюр, в результате чего было повреждено колесо. Ребята бросили автомобиль и сбежали, оставив мужчину, истекающего кровью", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Никто из задержанных ранее не был судим. Проблем с законом студенты не имели, по месту учёбы характеризовались положительно. В настоящий момент они заключены под стражу. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении всех троих возбуждено уголовное дело. Не исключено, что в ближайшее время следователи переквалифицируют их действия на более тяжкую статью.Источник: пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Скорбящая»
Санавиация продолжит оказывать экстренную помощь
ВГТРК проведет акцию Памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 21.06.2021
В Перми состоялся первый краевой форум инклюзивных театральных методик
В Перми побывал агитпоезд Минобороны
Жителям Прикамья стало проще оформить недвижимость
В Пермском военном институте войск национальной гвардии прошел выпускной
Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Прикамье
В Перми состоится спортивный марафон «Поколение победителей»
Добавить комментарий: