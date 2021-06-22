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В Перми состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Скорбящая»
После возложения цветов и венков участники мероприятия почтили память Героев войны минутой молчания, салютная группа дала три залпа, в небо запустили белых голубей.
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