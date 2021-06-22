Санавиация продолжит оказывать экстренную помощь

В Минздраве Пермского края сообщили, что сегодня в Пермь был передислоцирован резервный вертолёт для осуществления функций санитарной авиации на территории региона. При этом он будет соответствовать необходимым условиям контракта с Пермской краевой клинической больницей (ПККБ).«Таким образом, работа санитарной авиации не будет приостановлена. Пациентам, нуждающимися в данном виде экстренной транспортировки, будет оказываться своевременная медицинская помощь», - подчеркнули в Минздраве. В частности, на завтра запланирован вылет вертолёта в Чернушку для транспортировки пациента в Пермь.Напомним, ранее вертолёт Ми-8 для нужд санавиации, принадлежащий АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), был изъят из использования аэропорта «Пермь» в рамках судебного спора между АО и Авиакомпания «СКОЛ» (подрядчик ПККБ). В настоящее время стороны находятся в переговорном процессе.