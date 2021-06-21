ВГТРК проведет акцию Памяти к 80-летию начала Великой Отечественной войны

22 июня в 4 утра по московскому времени ВГТРК проведет акцию Памяти, посвящённую 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Акция «22 июня, ровно в четыре утра… Реквием Роберта Рождественского» пройдет в эфире двухтелеканалов «Россия 1» и «Россия 24», трёх радиостанций – «Маяк», «Радио России», ВестиFM, а также - на платформе «Смотрим».Именно в этот день и час 80 лет назад на нашу землю напали войска гитлеровской Германии, перед которыми до того пала уже вся Европа. Великая Отечественная война стала величайшим испытанием для нашего народа. И в этот день мы по традиции отдаём дань памяти великому поколению победителей – нашим героям, которые ради Победы жертвовали самым дорогим – жизнью.На Парящем мосту у парка «Зарядье» под открытым небом выступят знаменитые музыканты и драматические артисты, чтобы в самом сердце российской столицы в этот час ещё раз вспомнить всех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины. Прозвучит «Реквием» композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, актёров разных поколений и прославленных на весь мир музыкантов. В акции Памяти примут участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Сергей Шакуров, Александр Петров, Марина Неелова, Ильдар Абдразаков, Вадим Репин, Вита Корниенко, Иван Бессонов, Тимофей Яхнов и Александр Рублёв. Ведущие – Дарья Златопольская и Андрей Малахов.