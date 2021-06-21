В Пермском военном институте войск национальной гвардии прошел выпускной

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← Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Прикамье
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18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
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11.06.2021 в 08:30
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В Усть-Качке прошел ежегодный съезд Совета муниципальных образований Пермского края
В Перми состоится экологический фестиваль «Живое всё»
В Перми началась обработка территорий от борщевика
Врачи рекомендуют властям Пермского края сделать вакцинацию от COVID-19 в регионе обязательной
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.06.2021
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