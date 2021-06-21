Жителям Прикамья стало проще оформить недвижимость

В законодательство о кадастровом учете и регистрации недвижимости внесены важные изменения. Одно из них касается деятельности кадастровых инженеров. Они наделены полномочиями по подаче документов в Росреестр от имени владельца объекта недвижимости без доверенности на основании договора подряда.Ранее обращаться с заявлением и документами для постановки объекта на кадастровый учет мог только собственник земельного участка, либо представитель по доверенности, либо уполномоченные лица органов местного самоуправления. Теперь это может сделать кадастровый инженер.«Данное нововведение облегчает жизнь собственникам недвижимого имущества, так как им не нужно лично ходить в офисы МФЦ. Более того - экономит денежные средства владельцев недвижимости, поскольку не надо оформлять нотариальную доверенность на представление интересов в Росреестре, - считает руководитель Управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина. - Кадастровый инженер будет обращаться в Росреестр в электронном виде через «Личный кабинет кадастрового инженера». В «Личном кабинете» есть возможность предварительной проверки межевых и технических планов, карт-планов территории, актов обследования, что в конечном итоге способствует более качественной подготовке документов».При выполнении каких работ кадастровый инженер может обращаться в Росреестр без доверенности:1) подготовка межевого плана в целях образования земельных участков или уточнения границ земельного участка;2) подготовка акта обследования;3) подготовка технического плана на созданный объект недвижимости, для строительства которого не требуется получение разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию (дома, садовые дома, гаражи, бани и т.д.).В качестве подтверждения полномочий кадастровый инженер предоставляет в Росреестр:- договор подряда на выполнение кадастровых работ; важное условие - в договоре подряда должны быть закреплены обязанности кадастрового инженера на предоставление документов в Росреестр. Если у объекта недвижимости несколько собственников, то договор подряда должен быть заключен с каждым собственником;- справка с места работы, подтверждающая, что кадастровый инженер является работником юридического лица, в случае если он не работает как индивидуальный предприниматель;- документы, свидетельствующие о приемке заказчиком результатов кадастровых работ и его согласии с содержанием подготовленных по результатам таких работ документов.При этом не любое лицо может явиться заказчиком кадастровых работ. Заказчиками в отношении проведения кадастровых работ по земельным участкам должны выступать собственники земельных участков либо лица, которым земельные участки предоставлены в пожизненное наследуемое владение, постоянное (бессрочное) пользование, а также при заключении договора подряда на уточнение границ участка лица, имеющие земельные участки на праве аренды или безвозмездного пользования на срок более пяти лет и находящиеся в государственной или муниципальной собственности.