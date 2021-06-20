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В Пермском военном институте войск национальной гвардии прошел выпускной →

Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Прикамье

В Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что период теплой и засушливой погоды в Прикамье продолжается. Даже заток арктического воздуха в середине этой недели не смог переломить ситуацию.
В воскресенье, 20 июня, синоптики обещают теплый и солнечный день.
Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: "Столбик термометра днем будет колебаться от 21 до 26 градусов тепла, и только на севере края он может не подняться выше 16 градусов. Погода будет преимущественно без осадков и вполне комфортной. Но порывы северо-западного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду".
Ночь на понедельник обещает быть теплой – от 13 до 18 градусов.
В начале следующей недели погода не испортится. Более того, начиная со вторника, в Прикамье начнет поступать тропическое тепло с европейской части страны, и к концу недели термометр вновь может достигнуть 30-градусной отметки. При этом дожди ожидаются лишь местами и слабые.
Метеорологи предупреждают, что в связи с засушливой погодой в Пермском крае сохранится высокая пожарная опасность, особенно по югу Прикамья.

Опубликовано: 20.06.2021 в 13:45 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми состоится спортивный марафон «Поколение победителей»

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