В Перми состоится спортивный марафон «Поколение победителей»

Как рассказали в городском Дворце молодёжи, мероприятия проекта будут проходить на дворовых спортивных площадках многоквартирных домов по улице Вижайская, 14, 16, 18 в течение трёх соревновательных дней – с 23 по 25 июня.23 июня на площадке между домами по улице Вижайская, 14 и Вижайская, 16 пройдут командные соревнования по волейболу. 24 июня на площадке между домами по улице Вижайская, 18 и Вижайская, 16 состоятся командные соревнования по баскетболу. 25 июня на площадке между домами по улице Вижайская, 14 и Вижайская, 16 пройдут соревнования по стрельбе.Время сбора и регистрация команд – с 16:00. Начало соревнований в 17:00. К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет. Форма одежды: спортивная. Участие в соревнованиях бесплатное.