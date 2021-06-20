← В Прикамье мошенники продавали искусственные шубы под видом норковых
Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе в Прикамье →
В Перми состоится спортивный марафон «Поколение победителей»
23 июня на площадке между домами по улице Вижайская, 14 и Вижайская, 16 пройдут командные соревнования по волейболу. 24 июня на площадке между домами по улице Вижайская, 18 и Вижайская, 16 состоятся командные соревнования по баскетболу. 25 июня на площадке между домами по улице Вижайская, 14 и Вижайская, 16 пройдут соревнования по стрельбе.
Время сбора и регистрация команд – с 16:00. Начало соревнований в 17:00. К участию приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет. Форма одежды: спортивная. Участие в соревнованиях бесплатное.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье мошенники продавали искусственные шубы под видом норковых
В Усть-Качке прошел ежегодный съезд Совета муниципальных образований Пермского края
В Перми состоится экологический фестиваль «Живое всё»
В Перми началась обработка территорий от борщевика
Врачи рекомендуют властям Пермского края сделать вакцинацию от COVID-19 в регионе обязательной
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.06.2021
За сутки в Прикамье выявлено 118 случаев коронавируса
В Перми задержан граффитист-гастролер, занимавшийся пропагандой наркотиков
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.06.2021
Дмитрий Махонин пригласил Владимира Путина на празднование 300-летия Перми
Добавить комментарий: