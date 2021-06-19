В Прикамье мошенники продавали искусственные шубы под видом норковых
Полиция задержала мошенников в Соликамске. Они ездили по улицам города, останавливались около пожилых женщин и предлагали им купить норковые шубы с хорошей скидкой. Эти шубы, как выяснилось позже, они купили на рынке в Екатеринбурге за шесть-восемь тысяч рублей.
ГУ МВД по Пермскому краю: "Низкую цену товара они объясняли тем, что остались последние образцы с ярмарки и их нужно поскорее продать. Цены очаровывали пожилых покупательниц. Одна из них купила две шубы за 50 тыс. рублей, другая получила пенсию и тут же распрощалась с 15 тыс. рублей. Обнаружив обман, при более детальном осмотре изделия, потерпевшие сразу обратились в полицию. У фигурантов было изъято шесть шуб разного размерного ряда. Подсудимые возместили причиненный ущерб, раскаялись в содеянном".
За мошенничество продавцам пришлось заплатить штраф – по 20 тысяч рублей каждому.
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