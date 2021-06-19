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В Усть-Качке прошел ежегодный съезд Совета муниципальных образований Пермского края
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Министерству здравоохранения Пермского края предстоит решить множество задач - это реализация проекта «Модернизация первичного медицинского звена». На эти цели будет выделено более 10 млрд рублей. До 2025 года, я надеюсь, мы эту программу выполним".
На съезде также подробно обсудили современные практики реализации других важных проектов по созданию комфортных условий проживания жителей края. Так, одно из ключевых направлений в работе глав муниципалитетов - поддержка местных инициатив.
Александр Русанов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского края: "Особое внимание также уделяем реализации проектов инициативных граждан. Это развитие территориального общественного самоуправления, инициативное бюджетирование. Одна из ключевых рекомендаций органам местного самоуправления будет дана по созданию общественных советов муниципальных образований".
Результат поддержки местных инициатив на практике — это появившиеся уже здесь и сейчас новые дороги, благоустроенные территории, детские и спортплощадки, отремонтированные сети водоснабжения. В прошлом году реализовано более 200 таких проектов. На их поддержку из краевого бюджета выделено 230 миллионов рублей.
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