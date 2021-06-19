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В Перми состоится экологический фестиваль «Живое всё»
Организатором мероприятия выступает городское управление по экологии и природопользованию при поддержке министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Деловая программа предусмотрена для специалистов. Среди тем обсуждения — озеленение городов, обмен практиками, реализация проекта к 300-летию Перми «Зелёное кольцо», выбор питомников и посадочных материалов, развитие сети ООПТ города и экотуризма и «Школа добровольца».
На фестивале будет работать экомаркет. Например, там можно будет купить деревянную бабочку и сухоцветы — букеты могут собрать там же.
НКО «Зелёная улица» проведет игры «Сортируй», «Жизнь без отходов», «Пустое ведро», «Хранители». В их рамках модераторы расскажут о рациональном потреблении ресурсов и раздельном сборе отходов.
Для посетителей проведут мастер-классы по преобразованию отходов в бытовые изделия, а также расскажут, как перерабатываются отходы, покажут образцы переработки и проведут лекцию об организации раздельного сбора отходов дома.
МКУ «Пермское городское лесничество» представит выставку про пожарную безопасность в городских лесах и презентацию экологических троп.
На фестивале расскажут про Вишерский заповедник, там же можно будет оформить заявку на его посещение.
Для детей до 8 лет пройдет гонка на велосипедах, им предстоит пройти специальную трассу.
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