В Перми началась обработка территорий от борщевика

Как сообщили в пресс-службе администрации Перми, специализированная организация для борьбы с борщевиком использует гербициды, которые воздействуют исключительно на растение и не представляют опасности для человека и животных. Обработка проводится с помощью опрыскивателей.Работы ведутся в Орджоникидзевском районе – на его территории проведены работы по улицам Верхнеудинская, Новоалмазная, Фрунзе и другим. Всего в рамках контракта предусмотрены работы по ликвидации борщевика на общей площади 0,875 га. Адреса мест для обработки были выбраны при обследовании территории с учётом обращений жителей района. Такие работы проводятся и в других районах города. Всего в этом году в Перми будет обработано порядка 25 га территории.