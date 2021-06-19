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В Перми началась обработка территорий от борщевика
Работы ведутся в Орджоникидзевском районе – на его территории проведены работы по улицам Верхнеудинская, Новоалмазная, Фрунзе и другим. Всего в рамках контракта предусмотрены работы по ликвидации борщевика на общей площади 0,875 га. Адреса мест для обработки были выбраны при обследовании территории с учётом обращений жителей района. Такие работы проводятся и в других районах города. Всего в этом году в Перми будет обработано порядка 25 га территории.
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