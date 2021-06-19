Врачи рекомендуют властям Пермского края сделать вакцинацию от COVID-19 в регионе обязательной

Санитарные врачи, действительно, обсуждают сейчас возможность рекомендовать властям Пермского края сделать вакцинацию от COVID-19 в регионе обязательной. Информацию подтвердили в Роспотребнадзоре, но подчеркнули, что детали документа еще прорабатываются. Вопрос, скорее всего, будет обсуждаться на ближайшем заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса в Прикамье. Предварительно оно назначено на вторник. Советник губернатора по социальным вопросам и член оперштаба Дмитрий Жебелев в интервью «Вестям» заявил, что не сомневается в скором подъеме третьей волны. И предотвратить её посредством социальной дистанции и масочного режима уже вряд ли удастся. Нужна, действительно, массовая вакцинация.Дмитрий Жебелев, советник губернатора Пермского края: "Все это связано, как говорят ученые, в первую очередь с новыми штаммами коронавируса. Они более заранее. Поэтому ранее приобретенного иммунитета и того количества людей, которые у нас вакцинированы, не достаточно, чтобы это остановить. Я не знаю, помнят ли люди, что у нас было осенью 2020 года, но ситуация, по прогнозам, может быть такой же, а то еще и хуже. Мы за все это время потеряли около 7 тысяч жизней по избыточной смертности. Это очень много. Поэтому сейчас это очень опасная штука".