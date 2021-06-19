Врачи рекомендуют властям Пермского края сделать вакцинацию от COVID-19 в регионе обязательной
Дмитрий Жебелев, советник губернатора Пермского края: "Все это связано, как говорят ученые, в первую очередь с новыми штаммами коронавируса. Они более заранее. Поэтому ранее приобретенного иммунитета и того количества людей, которые у нас вакцинированы, не достаточно, чтобы это остановить. Я не знаю, помнят ли люди, что у нас было осенью 2020 года, но ситуация, по прогнозам, может быть такой же, а то еще и хуже. Мы за все это время потеряли около 7 тысяч жизней по избыточной смертности. Это очень много. Поэтому сейчас это очень опасная штука".
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