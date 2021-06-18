«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.06.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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18.06.2021 в 11:40
15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:25
11.06.2021 в 08:30
18.06.2021 в 11:15
11.06.2021 в 17:00
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:34
11.06.2021 в 08:30
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 18.06.2021
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.06.2021
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В Перми задержан граффитист-гастролер, занимавшийся пропагандой наркотиков
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.06.2021
Дмитрий Махонин пригласил Владимира Путина на празднование 300-летия Перми
В новом учебном году планируют ввести единое типовое меню для младшеклассников
В Прикамье увеличен объем средств на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет
Школьники Орджоникидзевского района Перми присоединились к Всероссийской акции «оБЕРЕГАй»
Cтартовало Первенство Пермского края по пожарно-спасательному спорту
На севере Прикамья устраняют последствия урагана
Рост продолжается: в Прикамье за сутки выявлено 113 случаев коронавируса
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