За сутки в Прикамье выявлено 118 случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 59 276. В числе 113 новых инфицированных 49 пациентов мужского пола, 69 – женского, среди заболевших 6 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 15 человек, от 30 до 49 лет – 54 человека, 27 в возрасте 50-64 и 16 человек старше 65 лет.
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