В Перми задержан граффитист-гастролер, занимавшийся пропагандой наркотиков

В Орджоникидзевском районе Перми сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержан уроженец Калуги в момент нанесения граффити на фасад здания по ул. Щербакова. Оттиск содержал рекламу интернет-магазина по продаже запрещенных веществ.Нарушителя доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра у гражданина изъят трафарет, баллон с краской и мобильный телефон. При исследовании смартфона обнаружено 160 фотоизображений оттисков трафарета, нанесенных на фасады зданий, с указанием географических координат на территории Орджоникидзевского, Мотовилихинского, Дзержинского и Свердловского районов г. Перми."Задержанный пояснил, что около года назад в мессенджере нашел работу, которая заключалась в том, чтобы ездить по различным городам России и при помощи трафаретов наносить на фасады зданий оттиски интернет – магазинов. Стоимость одного граффити - 100 рублей. В среднем в каждом городе нарушитель делал 500 оттисков, оплату получал в криптовалюте. Подобные граффити с 2019 года он нанес Белгороде, Владикавказе, Воронеже, Ставрополе, Москве и Тамбове", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Орджоникидзевским судом г. Перми мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств». На него наложен административный штраф в размере 4000 рублей.Помимо этого составлено еще 29 протоколов по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ, решение по которым будет принято в ближайшее время. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности за порчу чужого имущества.