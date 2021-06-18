В Перми задержан граффитист-гастролер, занимавшийся пропагандой наркотиков
Нарушителя доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра у гражданина изъят трафарет, баллон с краской и мобильный телефон. При исследовании смартфона обнаружено 160 фотоизображений оттисков трафарета, нанесенных на фасады зданий, с указанием географических координат на территории Орджоникидзевского, Мотовилихинского, Дзержинского и Свердловского районов г. Перми.
"Задержанный пояснил, что около года назад в мессенджере нашел работу, которая заключалась в том, чтобы ездить по различным городам России и при помощи трафаретов наносить на фасады зданий оттиски интернет – магазинов. Стоимость одного граффити - 100 рублей. В среднем в каждом городе нарушитель делал 500 оттисков, оплату получал в криптовалюте. Подобные граффити с 2019 года он нанес Белгороде, Владикавказе, Воронеже, Ставрополе, Москве и Тамбове", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Орджоникидзевским судом г. Перми мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств». На него наложен административный штраф в размере 4000 рублей.
Помимо этого составлено еще 29 протоколов по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ, решение по которым будет принято в ближайшее время. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении молодого человека к уголовной ответственности за порчу чужого имущества.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.06.2021
Дмитрий Махонин пригласил Владимира Путина на празднование 300-летия Перми
В новом учебном году планируют ввести единое типовое меню для младшеклассников
В Прикамье увеличен объем средств на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет
Школьники Орджоникидзевского района Перми присоединились к Всероссийской акции «оБЕРЕГАй»
Cтартовало Первенство Пермского края по пожарно-спасательному спорту
На севере Прикамья устраняют последствия урагана
Рост продолжается: в Прикамье за сутки выявлено 113 случаев коронавируса
Выборы в Заксобрание пройдут 19 сентября
За помощью - к парламентарию
Добавить комментарий: