«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.06.2021

В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что городские власти сейчас рассматривают возможность предоставления права на бесплатный проезд для учащихся 1-4-х классов, а также предоставления скидки на оплату проезда для членов малоимущих, многодетных семей. Соответствующие предложения были озвучены сегодня на заседании комитета по экономическому развитию гордумы. Предполагается, что право на бесплатный проезд для учащихся младших классов будет реализовано на базе школьных карт, а малоимущим, многодетным семьям будет предоставлена скидка на приобретение определённых тарифов транспортной карты. Депутаты поручили подготовить проект решения к заседанию Думы, которое состоится в августе, а также проработать техническую часть вопроса. Утвердить льготы для школьников планируется с начала нового учебного года.