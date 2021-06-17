Дмитрий Махонин пригласил Владимира Путина на празднование 300-летия Перми

Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции встретился с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС при президенте РФ. Среди них был и глава Пермского края Дмитрий Махонин. Руководитель Прикамья в ходе беседы пригласил Владимира Путина посетить Пермь в дни празднования 300-летия города. Президент России в ответ пожелал Дмитрию Махонину успехов в работе, подчеркнув высокий уровень доверия пермяков, и особо отметил промышленный потенциал Перми, в частности, успешную работу по созданию двигателя ПД-14. "Мы таких двигателей не делали сколько? Уже лет 30, наверное, как ПД-14. И, конечно, должны будем выпустить и двигатели более мощной тяги. Уверен, специалисты предприятия выпустят и сделают его для того, чтобы использовать на широкофюзеляжных машинах", - сказал Владимир Путин. Источник: smotrim.ru