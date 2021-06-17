В Прикамье в новом учебном году планируют ввести единое типовое меню для младшеклассников. Об этом сообщила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.Напомним, по поручению президента России с сентября прошлого года 100% учащихся 1-4 классов обеспечены бесплатным здоровым горячим питанием – это более 142 тыс. детей. В течение года питание в школах осуществлялось на основе утвержденного директором меню, разработанного на период не менее двух недель для каждой возрастной группы. Учащиеся в первую смену получали завтрак, состоящий из закуски, горячего блюда и напитка, во вторую – обеспечивались обедом, состоящим из закуски, первого, второго, а также сладкого блюда и напитка. Меню учитывает калорийность суточного рациона детей.К началу учебного года в каждом муниципалитете края планируется внедрить единое типовое меню для территории.«Проанализировав работу обеспечения школьников горячим питанием в каждом районе, мы пришли к выводу, что нерационально составлять единый рацион на весь Пермский край. Необходимо учитывать специфику каждой территории в отдельности. Например, в муниципалитете, где много сельских школ, где организован ранний подвоз детей, завтрак не может быть идентичен завтраку в краевой столице. Поэтому сейчас каждый район формирует единое меню исходя из запросов родителей, потребностей детей и организации учебного процесса», – сообщила Раиса Кассина.В четырех муниципальных образованиях уже разработано единое типовое меню для всех образовательных организаций. Это Осинский, Соликамский, Куединский, Бардымский округа, в других муниципалитетах меню находится в стадии формирования. Например, в Соликамском округе предусмотрели завтраки, состоящие из второго блюда, закуски, сладкого блюда и напитка.