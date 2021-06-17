В Прикамье увеличен объем средств на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет

Сегодня, 17 июня, на пленарном заседании Законодательного собрания в двух чтениях приняты изменения в региональный бюджет. В частности, депутаты одобрили инициативу об увеличении на этот год на 1,2 млрд руб. объема финансирования на пособия семьям, получающим выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ранее на это было предусмотрено 1,6 млрд руб.Напомним, в Пермском крае, как и по всей стране увеличиваются размеры пособий для семей, в которых воспитываются дети этой возрастной категории. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, теперь им назначаются выплаты в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка в зависимости от уровня доходов семьи. Ранее эта выплата была одинаковой для всех семей с низким уровнем достатка и равнялась 50% от прожиточного минимума на ребенка, который на 2021 год установлен в размере 11 124 руб.В настоящее время в Пермском крае пособие получают более 85 тыс. семей, в которых воспитывается около 103 тыс. детей. По предварительным данным регионального Министерства социального развития, после принятия изменений в бюджет выплаты будут назначены в увеличенном размере почти для 70 тыс. несовершеннолетних.Так, теперь семьи, в которых с учетом выплат на детей в размере 50 % (5 562 руб.) среднедушевой доход семьи по-прежнему не достигнет прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% от него (8 343 руб.). Если же и после этого среднедушевые доходы в семье вновь не поднимутся до нужного размера, то пособие будет назначаться в размере 100% (11 124 руб.).Меняется не только подход к начислению размера выплат, но и порядок оценки нуждаемости семей при назначении выплат. Теперь он включает в себя помимо доходов, и имущественное положение семьи в целом. Так, будет учитываться наличие процентных вкладов в кредитных организациях, количество квартир, машин, земельных участков, которые принадлежат семье, то есть все движимое и недвижимое имущество.Вместе с тем, ежемесячная выплата станет доступнее для ряда категорий семей. Так, при расчете среднедушевого дохода семьи будут учитываться дети в возрасте до 23 лет, проходящие обучение по очной форме и не получающие стипендию, также выплата будет предусматриваться не только родным детям, но и опекаемым. Помимо этого, принято решение в составе доходов не учитывать компенсационную выплату в размере 10 тыс. руб., которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью.В Министерстве социального развития Пермского края пояснили, что заявления о перерасчете размера выплат принимаются с 1 апреля до 31 декабря текущего года. При этом независимо от даты обращения перерасчет будет сделан за период с января всем, у кого будет установлено на это право (но не ранее исполнения ребенку 3 лет).Подать заявление на выплату в новом размере можно онлайн – через портал Госуслуг. В этом случае большинство сведений, необходимых для назначения выплаты, будут заполняться в формах автоматически или подгружаться из государственных информационных систем.Также обратиться за назначением выплат можно через отделения многофункциональных центров «Мои документы» и Центра социальных выплат и компенсаций Пермского края, телефон «горячей линии» 8-800-302-83-89.Первые выплаты по новым правилам родителям, уже подавшим заявления, начнут поступать в конце июня.