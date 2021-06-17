Школьники Орджоникидзевского района Перми присоединились к Всероссийской акции «оБЕРЕГАй»

Более ста школьников из 9 учебных заведений Орджоникидзевского района Перми вышли сегодня на берега малой реки Гайва, чтобы убрать мусор. Основной фронт работ пришелся на приведение в порядок экотропы «Тайна реки Гайвы». Таким образом ребята поучаствовали во Всероссийской экологической акции «оБЕРЕГАй» Группы РусГидро.Ольга Пономарёва, организатор экоакции «оБерегай», специалист филиала ПАО «РусГидро»- «Камская ГЭС»: "Большое количество жителей района регулярно, буквально, каждый день, приходило на этот родник за водой. Но, теперь, он, вот, в таком состоянии. - А, кто это мог сделать? - Вероятно, хулиганы. Кто не бережёт, не жалеет ни природу, ни труды других людей. Сначала подожгли полянку, горела трава. Силами ребят мы последствия устраним и будем планировать строить новый родник".На уборку ребята Орджоникидзевского района выходят уже в 3-й раз. Ежегодный улов составляет — 150-200 мешков мусора.