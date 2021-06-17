← На севере Прикамья устраняют последствия урагана
Школьники Орджоникидзевского района Перми присоединились к Всероссийской акции «оБЕРЕГАй» →
Cтартовало Первенство Пермского края по пожарно-спасательному спорту
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← На севере Прикамья устраняют последствия урагана
Школьники Орджоникидзевского района Перми присоединились к Всероссийской акции «оБЕРЕГАй» →
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15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:25
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10.06.2021 в 09:54
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 17.06.2021
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В новом учебном году планируют ввести единое типовое меню для младшеклассников
В Прикамье увеличен объем средств на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет
Школьники Орджоникидзевского района Перми присоединились к Всероссийской акции «оБЕРЕГАй»
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Cтартовало Первенство Пермского края по пожарно-спасательному спорту
На севере Прикамья устраняют последствия урагана
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.06.2021
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На севере Прикамья устраняют последствия урагана
Рост продолжается: в Прикамье за сутки выявлено 113 случаев коронавируса
Выборы в Заксобрание пройдут 19 сентября
За помощью - к парламентарию
На Егошихинском кладбище захоронили останки красноармейца Ивана Лихачева
В выходные на набережной Перми пройдут Троицкие гуляния
В городских лесах Перми завершён второй этап противоклещевой обработки
Водоснабжение Суксуна организовано по временной схеме
Пожар возле Усьвинских столбов потушен. Доступ к достопримечательности временно закрыт
Вокруг нового кладбища Восточное установят санитарно-защитную зону
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