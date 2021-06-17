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Выборы в Заксобрание пройдут 19 сентября

Сегодня на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты назначили дату выборов в новый созыв краевого парламента. Они пройдут 19 сентября. Напомним, 60 депутатов Заксобрания избираются по одномандатным избирательным округам и по партийным спискам сроком на пять лет. Кроме выборов в краевой парламент, на 19 сентября запланированы выборы депутатов Государственной Думы РФ и Пермской городской думы.

Опубликовано: 17.06.2021 в 13:10 в рубрике - Вести Пермь

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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.06.2021


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