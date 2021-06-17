Рост продолжается: в Прикамье за сутки выявлено 113 случаев коронавируса
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 59 158. В числе 113 новых инфицированных 43 пациента мужского пола, 70 – женского, среди заболевших 2 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 23 человека, от 30 до 49 лет – 36 человек, 33 в возрасте 50-64 и 19 человек старше 65 лет.
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