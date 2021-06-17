За помощью - к парламентарию

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Александр Бойченко, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Сегодня мы познакомились с таким уникальным молодым человеком Даниилом, который и спортом успевает заниматься, и учится хорошо, и Кубик-
Рубика собирает, и конструктор "Лего" собирает чуть ли не с закрытыми глазами. Всегда приятно помочь таким людям."За последние 5 лет в депутатскую общественную приёмную обратились более 10 тысяч жителей Мотовилихи. Чаще других вопросы возникают в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства.
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