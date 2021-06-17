За помощью - к парламентарию

13-летний Даниил Ставров из Перми инвалид по слуху. Голос мамы он услышал несколько лет назад, когда после сложной операции смог пользоваться слуховым аппаратом. Радости не было предела, но скоро выяснилось, что семья не в силах часто менять очень дорогие аккумуляторы. С просьбой помочь семья обратилась в приёмную к депутату Законодательного собрания Александру Бойченко. Там решили вопрос положительно. Парламентарий лично вручил семье комплект батареек, которого хватит больше чем на год.Александр Бойченко, депутат Законодательного Собрания Пермского края: "Сегодня мы познакомились с таким уникальным молодым человеком Даниилом, который и спортом успевает заниматься, и учится хорошо, и Кубик-Рубика собирает, и конструктор "Лего" собирает чуть ли не с закрытыми глазами. Всегда приятно помочь таким людям."За последние 5 лет в депутатскую общественную приёмную обратились более 10 тысяч жителей Мотовилихи. Чаще других вопросы возникают в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства.