На Егошихинском кладбище захоронили останки красноармейца Ивана Лихачева

На Егошихинском кладбище Перми захоронили останки красноармейца Ивана Лихачева. Уроженец деревни ВасильевкаЩучье-Озерского района Молотовской области без вести пропал в 1942 году. Найден в ходе поисковой экспедиции в Волгоградской области. Близких родственников в родной деревне не осталось, поэтому решено было упокоить останки солдата на воинском кладбище Егошихинского некрополя.Церемония захоронения красноармейца Ивана Лихачёва прошла в присутствии его внуков и правнуков, представителей администрации Перми, а также поисковиков, которые и обнаружили останки бойца.Масштабные поиски с участием более 200 человек из 15 регионов России прошли в Городищенском районе Волгоградской области. Ожесточённые бои здесь с целью защитить северные районы Сталинграда, велись с августа 1942-го года до января 1943 года.И только у восьми бойцов были медальоны, которые называли смертными. Брать их с собой было дурной приметой, но именно они, спустя десятилетия, помогают солдатам вернуться домой. Иван Петрович Лихачёв из деревни Васильевка Щучье-Озерского района Молотовской области на этой вахте был самым первым, кого удалось найти с читаемым медальоном.Денис Соловьёв, председатель Волгоградской региональной поисковой общественной организации «Наследие»: "Вскрыть медальон — это очень большая сложность, потому что 70 лет он пролежал в капсуле. Все 210 человек начали аплодировать."Родственники — сейчас они живут в Екатеринбурге — откликнулись сразу. Встал вопрос о месте захоронения. Большую часть найденных в той местности бойцов хоронят на Россошинском военно-мемориальном кладбище в 30 километрах от Волгограда. Возвращение солдат на Родину случается, но это, скорее, редкость и большая радость для близких. Родные Ивана Лихачёва решили, что теперь он навсегда останется в Прикамье, где родился и откуда был призван на фронт.Могила красноармейца теперь на Егошихинском кладбище. В том числе и его историю будут рассказывать пермским школьникам, для которых нередко проводят встречи возле мемориала «Скорбящая».Лидия Королева, заместитель главы администрации Перми: "Конечно, для этого должно проводиться очень много работы, что и делается на площадке города — это уроки мужества, встречи, возложения. Если мы сохраним память, это будет великое дело, потому что наши дети, которые проживают на территории Перми, они будут помнить об этом и рассказывать уже следующему поколению.Ну, а в Городищенском районе Волгоградской области поиски будут вестись не один год: историки так и не пришли к единому мнению — исчисляется количество погибших здесь десятками или сотнями тысяч.