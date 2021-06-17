На Егошихинском кладбище захоронили останки красноармейца Ивана Лихачева
Щучье-Озерского района Молотовской области без вести пропал в 1942 году. Найден в ходе поисковой экспедиции в Волгоградской области. Близких родственников в родной деревне не осталось, поэтому решено было упокоить останки солдата на воинском кладбище Егошихинского некрополя.Церемония захоронения красноармейца Ивана Лихачёва прошла в присутствии его внуков и правнуков, представителей администрации Перми, а также поисковиков, которые и обнаружили останки бойца.
Масштабные поиски с участием более 200 человек из 15 регионов России прошли в Городищенском районе Волгоградской области. Ожесточённые бои здесь с целью защитить северные районы Сталинграда, велись с августа 1942-го года до января 1943 года.
И только у восьми бойцов были медальоны, которые называли смертными. Брать их с собой было дурной приметой, но именно они, спустя десятилетия, помогают солдатам вернуться домой. Иван Петрович Лихачёв из деревни Васильевка Щучье-Озерского района Молотовской области на этой вахте был самым первым, кого удалось найти с читаемым медальоном.
Денис Соловьёв, председатель Волгоградской региональной поисковой общественной организации «Наследие»: "Вскрыть медальон — это очень большая сложность, потому что 70 лет он пролежал в капсуле. Все 210 человек начали аплодировать."
Родственники — сейчас они живут в Екатеринбурге — откликнулись сразу. Встал вопрос о месте захоронения. Большую часть найденных в той местности бойцов хоронят на Россошинском военно-мемориальном кладбище в 30 километрах от Волгограда. Возвращение солдат на Родину случается, но это, скорее, редкость и большая радость для близких. Родные Ивана Лихачёва решили, что теперь он навсегда останется в Прикамье, где родился и откуда был призван на фронт.
Могила красноармейца теперь на Егошихинском кладбище. В том числе и его историю будут рассказывать пермским школьникам, для которых нередко проводят встречи возле мемориала «Скорбящая».
Лидия Королева, заместитель главы администрации Перми: "Конечно, для этого должно проводиться очень много работы, что и делается на площадке города — это уроки мужества, встречи, возложения. Если мы сохраним память, это будет великое дело, потому что наши дети, которые проживают на территории Перми, они будут помнить об этом и рассказывать уже следующему поколению.
Ну, а в Городищенском районе Волгоградской области поиски будут вестись не один год: историки так и не пришли к единому мнению — исчисляется количество погибших здесь десятками или сотнями тысяч.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В выходные на набережной Перми пройдут Троицкие гуляния
В городских лесах Перми завершён второй этап противоклещевой обработки
Водоснабжение Суксуна организовано по временной схеме
Пожар возле Усьвинских столбов потушен. Доступ к достопримечательности временно закрыт
Вокруг нового кладбища Восточное установят санитарно-защитную зону
В Прикамье появилась «Карта бесхозяйственности»
"Предъявите права". В Перми сотрудники ГИБДД провели рейд по электросамокатам
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.06.2021
В Перми открываются городские ярмарки
Юные пермские дзюдоисты проводят тренировочные сборы
Добавить комментарий: