В выходные на набережной Перми пройдут Троицкие гуляния

В предстоящие выходные на набережной Перми пройдут Троицкие гуляния (0+).

18 июня пятничную программу в 17:00 в зелёной зоне начнет полюбившийся пермякам мастер-класс по живописи «Пленэр на набережной». Его проведут пермские молодые художники. В 20:00 в зоне амфитеатра – электронный сет проекта 68th Дмитрия Попова, в 21:00 музыкальную программу продолжит группа «KAPUSHA».

19 июня субботние мероприятия начнутся в 12:00. В это время в зелёной зоне пройдёт практика йоги по стоянию и лежанию на гвоздях. В 13:00 состоится лекция «Народные промыслы» – слушатели познакомятся с особенностями русских промыслов и примут участие в показательном плетении поясков в технике «Дерганье». В 18:30 продолжит работу интерактивная танцевальная площадка от ансамбля «Ба-Ба-Ту». Также в течение всех выходных будут работать детские интерактивные площадки, уличный театр и зона настольных игр, пройдут спортивные тренировки.

Кроме того, в субботу в зелёной зоне набережной начнутся традиционные Троицкие гуляния. В календаре восточных славян это был один из самых главных праздников, знаменовавший окончание весны и начало лета. Организаторы предлагают пермякам окунуться в эту красивую и древнюю традицию – с 16:00 до 18:00 пройдёт мастер-класс по плетению берёзовых венков. В 20:00 развернётся музыкально-интерактивное действо, во время которого фольклорные группы исполнят Троицкие обрядовые песни и заговоры. Также зрителей ждут народные игры, хороводы, гадание на венках, которые, по традиции, можно будет пустить по течению реки и увидеть свою судьбу.

В воскресенье, 20 июня, празднование Троицы продолжится в 17:00. В зелёной зоне пройдет игровая программа «Вечереет» с народными забавами и конкурсами, посвящёнными празднику. В 19:30 в зоне амфитеатра состоится музыкально-театрализованное действо «Хороводица» – хороводные, плясовые, игровые песни будут исполнены а капелла и под традиционные народные инструменты. В 20:30 завершит программу выходных на набережной музыкант Андрей Киряков с авторским балалаечным проектом «BALAMUT».

В связи с изменением эпидемиологической обстановки или из-за неблагоприятных погодных условий в программе событий возможны изменения. Все мероприятия пройдут в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.