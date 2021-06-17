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Водоснабжение Суксуна организовано по временной схеме
"В районе водонапорной башни по улице Коммунальная установлена временная переливная ёмкость объемом 9 куб.м., жителям микрорайона «Южный» подается вода на пониженном давлении. Суксунская больница обеспечена водой путем переключения к водопроводной сети от другой водонапорной башни. В настоящее время для повышения давления воды в системе ведутся работы по установке временной водонапорной башни (объемом 25 куб.м.)", - сообщили в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края.
Создан оперативный штаб для руководства работами по восстановлению нормативного водоснабжения на объектах потребления. Проведено заседание КЧС и ОПБ Суксунского района, на котором принято решение о переводе функционирования органов управления и сил районного звена в режим функционирования «Повышенная готовность» установлен местный уровень реагирования.
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