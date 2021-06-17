В городских лесах Перми завершён второй этап противоклещевой обработки

← Водоснабжение Суксуна организовано по временной схеме
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← Водоснабжение Суксуна организовано по временной схеме
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Водоснабжение Суксуна организовано по временной схеме
Пожар возле Усьвинских столбов потушен. Доступ к достопримечательности временно закрыт
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В Прикамье появилась «Карта бесхозяйственности»
"Предъявите права". В Перми сотрудники ГИБДД провели рейд по электросамокатам
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