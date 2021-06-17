Пожар возле Усьвинских столбов потушен. Доступ к достопримечательности временно закрыт

Лесной пожар около памятника природы Усьвинские столбы удалось ликвидировать накануне около 11 часов вечера. Об этом сообщили в Пермском лесопожарном центре. Огнеборцы весь день проливали ложбину с тлеющим сухостоем, им удалось пробить дорогу к месту ЧП и подогнать специализированную технику. Усьвинские столбы на какое-то время станут недоступными для туристов - вход закрыт по решению Дирекции особоохраняемых территорий Пермского края. О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.Напомним, пожар близ Усьвинских столбов вспыхнул 14 июня. Как установлено, причиной стал не до конца потушенный костер, оставленный беспечными туристами. Добавим, что в Прикамье действует особый противопожарный режим. До 10 сентября в лесах запрещено разжигать костры вне оборудованных мест, а также разводить открытый огонь в парках и на сельхозугодиях, сжигать мусор, горючие материалы.