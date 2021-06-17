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Пожар возле Усьвинских столбов потушен. Доступ к достопримечательности временно закрыт
Напомним, пожар близ Усьвинских столбов вспыхнул 14 июня. Как установлено, причиной стал не до конца потушенный костер, оставленный беспечными туристами. Добавим, что в Прикамье действует особый противопожарный режим. До 10 сентября в лесах запрещено разжигать костры вне оборудованных мест, а также разводить открытый огонь в парках и на сельхозугодиях, сжигать мусор, горючие материалы.
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