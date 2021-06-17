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В Прикамье появилась «Карта бесхозяйственности»
Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края: "Нам сигнализируют об этом жители, и как раз написали на «Карту бесхозяйственности» для того, чтобы мы обратили на это внимание, и конечно,
первый запрос уйдёт в администрацию Мотовилихинского района. Проект «Карта бесхозяйственности» - проект фракции ЛДПР, это как итог деятельности депутатов в третьем созыве Законодательного собрания Пермского края.
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