В Прикамье появилась «Карта бесхозяйственности»

Депутаты от ЛДПР в краевом парламенте презентовали на заседании фракции новый проект, называется он «Карта бесхозяйственности». Это интернет-ресурс, на который могут обращаться жители Прикамья, если у них есть жалобы. Направление значения не имеет, это могут быть вопросы благоустройства, здравоохранения, ЖКХ и так далее. Это, по словам авторов проекта, упрощает процедуру обращения, когда, не дожидаясь депутатского приёма, можно написать жалобу на сайт, и проблемный вопрос возьмут в работу. Есть уже и конкретные примеры, в частности автомобилисты пожаловались на неудовлетворительное состояние проезжей части в районе Мотовилихинского пруда в Перми.Олег Постников, руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Пермского края: "Нам сигнализируют об этом жители, и как раз написали на «Карту бесхозяйственности» для того, чтобы мы обратили на это внимание, и конечно,первый запрос уйдёт в администрацию Мотовилихинского района. Проект «Карта бесхозяйственности» - проект фракции ЛДПР, это как итог деятельности депутатов в третьем созыве Законодательного собрания Пермского края.