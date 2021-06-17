"Предъявите права". В Перми сотрудники ГИБДД провели рейд по электросамокатам

В Перми инспекторы ГИБДД провели рейд, в центре внимания которого оказались водители электросамокатов. Оказалось, не все самокатчики знают о том, что электросамокат мощностью более 250 ватт приравнивается к мопеду, и, следовательно, нужны права категории "М". Получить ее можно с 16 лет, сдав теорию и практику в автошколе. А если права на авто уже есть, эта категория идет негласно автоматически.Что касается штрафов, то если заветного права управления нет - штраф от 5 до 15 тысяч рублей. За отсутствие шлема – 1000 рублей. Даже если вы взяли электросамокат онлайн способом, от ответственности это вас не избавит.Татьяна Каюмова, инспектор отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Перми: "Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому мы должны здесь и разъяснять, и проводить профилактическую работу."Останавливали за нарушение правил и велосипедистов. Чаще всего за то, что пересекали перекресток не спешившись. Штраф за это - 800 рублей.