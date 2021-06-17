Вокруг нового кладбища Восточное установят санитарно-защитную зону

В Перми установят санитарно-защитную зону вокруг нового кладбища Восточное. Ранее жители близлежащих микрорайонов Большая Мось и Голый Мыс обратились к властям с просьбой перенести кладбище на другое место, подальше от жилых домов.В администрации Перми заявили, что обустройство территории кладбища Восточное началось еще в 2006 году. Его месторасположение по адресу: Сылвенский тракт, 15 определено Генеральным планом города. При выборе участка учитывалось соответствие требованиям законодательства, в том числе СанПиН, а также его транспортная доступность – из города уже существует автомобильная дорога. На самом кладбище сейчас выполнены работы по землеустройству и строительству подъездной дороги, подготовке территории, строительству трансформаторной подстанции, контрольно-пропускного пункта, благоустройству и озеленению территории, выполнена разбивка на кварталы. Кладбище образовано из нескольких земельных участков общей площадью 51,4 га. В результате проведённых работ площадь кладбища Восточное, уже подготовленная под погребение, составляет 20,7 га."Сейчас объявлена закупка, победителю которой предстоит провести техническое (в том числе детальное инструментальное) обследование, инженерные изыскания, работы по установлению санитарно-защитной зоны, разработать проектную документацию. Для жителей расположенных в относительной близости жилых массивов будет обеспечена безопасность", - сообщили в пресс-службе администрации города.В мэрии отметили, что на данный момент ресурсы существующих в Перми кладбищ заканчиваются, поэтому необходимо вводить в эксплуатацию новое общегородское кладбище.Напомним, сейчас в городе для новых захоронений открыты 3 кладбища – Головановское площадью 2 га, Заозёрское – 30,2 га, Банная гора (новое) – 38,1 га, подзахоронения возможны на Северном, Окуловском, Закамском, Верхне-Курьинском, Южном и Ново-Лядовском кладбище и в Кислотных дачах. Самое большое Северное кладбище, которое долгое время было общегородским, за годы своего существования исчерпало свои возможности, в т.ч. резервные площади. Это уже и так одно из самых больших кладбищ страны (250 га). Сейчас оно переведено на новый режим работы – здесь возможны только подзахоронения к могиле близкого родственника.