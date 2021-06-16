«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.06.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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15.06.2021 в 16:05
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:25
11.06.2021 в 08:30
10.06.2021 в 10:22
11.06.2021 в 17:00
11.06.2021 в 16:42
11.06.2021 в 10:34
11.06.2021 в 08:30
10.06.2021 в 09:54
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 16.06.2021
В Прикамье поступили новые партии вакцин «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
В Перми открываются городские ярмарки
Юные пермские дзюдоисты проводят тренировочные сборы
В Перми наградили победителей краевого этапа всероссийского конкурса "Врач года"
В «Олимпии» заработали три новых бассейна
В Кудымкаре пройдет временное отключение телерадиовещания
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.06.2021
По ночам на Комсомольском проспекте будут перекрывать движение транспорта
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается град и сильный ветер
В Перми задержан подозреваемый в грабеже
В Перми для школьников младших классов проезд будет бесплатным
Для ликвидации пожара возле Усьвинских столбов не хватает воды
"Полная неразбериха". На Компросе перенесли автобусную остановку
В Перми за выходные сотрудники ГИБДД поймали 56 пьяных водителей
Всероссийская акция «Свеча памяти» вновь пройдет онлайн
График работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 на эту неделю
На реконструируемой улице Попова очередное изменение в движении транспорта
За выходные в Пермском крае зарегистрировано шесть лесных пожаров
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.06.2021
На подготовку школы в Красных казармах администрация Перми направит 70 миллионов рублей
Запущен официальный сайт, посвящённый 300-летию Перми
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В «Олимпии» заработали три новых бассейна
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.06.2021
Для ликвидации пожара возле Усьвинских столбов не хватает воды
"Полная неразбериха". На Компросе перенесли автобусную остановку
Всероссийская акция «Свеча памяти» вновь пройдет онлайн
«Романовские дни» в Перми
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