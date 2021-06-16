В Перми открываются городские ярмарки
На ярмарке можно приобрести натуральную колбасу, рыбу натурального копчения, пряники с художественной росписью, настоящий фермерский мёд и другие продукты. Для всех садоводов и огородников предусмотрены саженцы, рассада, лук севок, многолетние цветы, саженцы плодово-ягодных культур и декоративные кустарники.
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