Юные пермские дзюдоисты проводят тренировочные сборы в детском лагере «Салют». Спортивная смена — обязательная часть подготовки ребят в возрасте от 7 до 14 лет - все воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Пермский Кодокан». День начинается с зарядки, кросса на 1 км, в течение дня еще две тренировки на комплексное развитие общефизических, специальных и теоретических навыков. Кроме того, ребята активно участвуют в культурно-спортивной жизни лагеря.Евгений Свечников, тренер МАУ СШОР по дзюдо и самбо «Пермский Кодокан»: «У дзюдоиста летний сезон — это общая физическая подготовка. Он готовится к следующему сезону. В августе уже начинается у нас официальный старт и мы начинаем выступать на городских, краевых и всероссийских соревнованиях».Дзюдо сегодня входит во Всероссийский реестр видов спорта и является частью Олимпийской и Параолимпийской семьи. Как специальная организация, Федерация дзюдо в Пермском крае появилась в 1978 году. Сегодня в ее составе 20 клубов, в которых занимается около 6 тысяч детей и подростков. Призерами и участниками Олимпиад и Чемпионатов мира в разные годы становились Владимир Шестаков, Дмитрий Сергеев, Любовь Брулетова, Ирина Родина, Дмитрий Ренев.