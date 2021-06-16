Юные пермские дзюдоисты проводят тренировочные сборы
Евгений Свечников, тренер МАУ СШОР по дзюдо и самбо «Пермский Кодокан»: «У дзюдоиста летний сезон — это общая физическая подготовка. Он готовится к следующему сезону. В августе уже начинается у нас официальный старт и мы начинаем выступать на городских, краевых и всероссийских соревнованиях».
Дзюдо сегодня входит во Всероссийский реестр видов спорта и является частью Олимпийской и Параолимпийской семьи. Как специальная организация, Федерация дзюдо в Пермском крае появилась в 1978 году. Сегодня в ее составе 20 клубов, в которых занимается около 6 тысяч детей и подростков. Призерами и участниками Олимпиад и Чемпионатов мира в разные годы становились Владимир Шестаков, Дмитрий Сергеев, Любовь Брулетова, Ирина Родина, Дмитрий Ренев.
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