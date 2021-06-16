Нет платежей - нет газа

Газовики Прикамья вновь приступили к принудительным отключениям тех домов, чьи хозяева не платят за голубое топливо. Отключать газоснабжение специалисты могут уже после двух месяцев неуплаты.Например, этот дом на улице Якутской выделяется постройка не только внешним видом, но и весомым долгом за газ – 174 тысячи рублей. Платежи игнорировали, что стало поводом к принудительному отключению.Для того чтобы приостановить подучу голубого топлива, сотрудникам аварийной газовой службы не понадобилось заходить в дом. Все манипуляции были произведены на улице. Должника на месте не оказалось.Причём до этого момента, чтобы решить вопрос мирным путём, со стороны «Газпром межрегионгаз Пермь» предпринимались все возможные меры: рассылались напоминания на счетах-квитанциях, осуществлялось уведомление о приостановлении поставки газа, производилось информирование о последствиях отключения.Андрей Михайлов, заместитель начальника отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Пермь»: "В целом у нас по предприятию регулярно и систематически проводится соответствующая работа по должникам. Если говорить об июне месяце, то планируется 5 тысяч отправок уведомлений об отключении газа, и с начала года у нас проведено порядка 900 отключений подобных сегодняшнему."Для принудительного отключения от газа иногда привлекается тяжелая техника, на случай если коммуникации находятся под землей. Но чаще всего всё заканчивается установкой заглушки. При этом самовольное подключение недопустимо и однозначно создаёт угрозу безопасности.Для того чтобы установить заглушку, специалистам понадобилось всего 10 минут. Сколько понадобится времени для того чтобы погасить долг и оплатить работы по отключению и подключению – зависит от жильцов.