В Перми наградили победителей краевого этапа всероссийского конкурса "Врач года"
Например, Надежда Кричкер, 60 лет работает медицинской сестрой. Она может с уверенностью сказать: практически в каждом взрослом сидит ребенок, который боится прививок. За минувший год Надежда Ивановна успела иммунизировать несколько сотен таких пациентов.
Надежда Кричкер, медицинская сестра ГБУЗ ПК «ГКБ имени С.Н. Гринберга»: "Приходят, говорят — ой, зачем я пришла, да я не хочу. Вот, я начинаю им говорить, что это надо! Для меня люди, которые приходят ко мне, в любом месте, где бы я ни работала - это самое главное."
Сегодня Надежда Ивановна — лучший специалист со средним медицинским образованием в Прикамье. Она стала одним из победителей краевого этапа конкурса «Врач года».
Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний день запомнился всем, как светлый день. Когда закончились, может быть, самые страшные минуты в нашей жизни. Впереди сложности, но мы их обязательно преодолеем. Один Бог знает, что стоило нам пережить прошлый год и все те врачи и медсестры, которые сегодня выходят на эту сцену — это небольшая толика тех людей, которые заслуживают всех наших аплодисментов"
Юлия Каракулова, проректор ПГМУ: "То, что сегодня мы собираемся здесь и сможем поздравить наших
медработников — я считаю, что это большое благо."С победой врачей поздравил губернатор Дмитрий Махонин. От лица жителей Прикамья сказал спасибо за преданность к работе. Их профессионализм, самоотверженность и любовь к своему делу ежедневно спасают жизни сотням пациентов.
Для победителей краевого этапа всероссийского конкурса прошла концертная программа в Театре-Театре. Впереди федеральный этап конкурса.
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