В Перми наградили победителей краевого этапа всероссийского конкурса "Врач года"

В Перми озвучили имена победителей краевого этапа всероссийского конкурса "Врач года". За звание в Прикамье боролись 38 докторов и 37 медицинских сестер.Например, Надежда Кричкер, 60 лет работает медицинской сестрой. Она может с уверенностью сказать: практически в каждом взрослом сидит ребенок, который боится прививок. За минувший год Надежда Ивановна успела иммунизировать несколько сотен таких пациентов.Надежда Кричкер, медицинская сестра ГБУЗ ПК «ГКБ имени С.Н. Гринберга»: "Приходят, говорят — ой, зачем я пришла, да я не хочу. Вот, я начинаю им говорить, что это надо! Для меня люди, которые приходят ко мне, в любом месте, где бы я ни работала - это самое главное."Сегодня Надежда Ивановна — лучший специалист со средним медицинским образованием в Прикамье. Она стала одним из победителей краевого этапа конкурса «Врач года».Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Мне бы хотелось, чтобы сегодняшний день запомнился всем, как светлый день. Когда закончились, может быть, самые страшные минуты в нашей жизни. Впереди сложности, но мы их обязательно преодолеем. Один Бог знает, что стоило нам пережить прошлый год и все те врачи и медсестры, которые сегодня выходят на эту сцену — это небольшая толика тех людей, которые заслуживают всех наших аплодисментов"Юлия Каракулова, проректор ПГМУ: "То, что сегодня мы собираемся здесь и сможем поздравить нашихмедработников — я считаю, что это большое благо."С победой врачей поздравил губернатор Дмитрий Махонин. От лица жителей Прикамья сказал спасибо за преданность к работе. Их профессионализм, самоотверженность и любовь к своему делу ежедневно спасают жизни сотням пациентов.Для победителей краевого этапа всероссийского конкурса прошла концертная программа в Театре-Театре. Впереди федеральный этап конкурса.