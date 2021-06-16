← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 15.06.2021
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В «Олимпии» заработали три новых бассейна
Сергей Комонов, директор спорткомплекса «Олимпия-Пермь»: "Первые ребята уже готовятся к тренировке. Пробы пришли все отличные, поэтому запустили с сегодняшнего дня в нормальном рабочем режиме. У нас весь цикл ребенок может пройти, как с раннего детства, так и юношества и потом уже взрослым заниматься."
В трехэтажном корпусе площадью 10 с половиной тысяч квадратных метров, кроме бассейнов, разместились три гимнастических зоны, зал единоборств и фитнес-центр. Реконструкцию спортивное учреждение провело за свой счёт, без привлечения бюджетного финансирования. Ранее, в ходе строительных инспекций, важность нового объекта подчеркивал губернатор края Дмитрий Махонин. В феврале этого года постановлением регионального правительства права на "Олимпию" переданы Министерству физической культуры и спорта Прикамья.
Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края: "Сегодня плаванье претендует на статус базового вида спорта. Он ранее был базовым в регионе и по праву может вернуть себе статус. И конечно же, инфраструктура - очень важное направление, которое позволяет этому виду спорта развиваться в регионе. Наличие дополнительных двух детских бассейнов и один совсем для малышей поможет нам двигаться в этом направлении и создавать условия."
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