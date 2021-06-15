«Романовские дни» в Перми

В Перми с 12 по 15 июня проходят "Романовские дни". На этот раз в рамках масштабного форума состоялась и международная научно-практическая конференция «Под скипетром Романовых. К 300-летию провозглашения России Империей».В рамках "Романовских дней" в Театральном сквере прошла традиционная благотворительная акция "Белый цветок". Это непросто историческая реконструкция благотворительной ярмарки времён Императорской России, а возрождение традиций милосердия.Ксения Шилова, директор Музея-школы имени Императрицы Александры Федоровны: "Получить белый цветок можно, жертвуя что-то, либо приобретая что-то на благотворительном базаре."Ярмарка - лишь малая часть «Романовских дней» на пермской земле, посвященных 300-летию провозглашения России империей, а также памяти представителей императорского дома, организованных Елисаветинско-Сергиевским просветительским обществом.Ещё одно место, которое традиционно посещают участники «Романовских дней - это здание в стиле модерн «Королёвские номера». В 1918 году здесь нашёл своё последнее пристанище Великий Князь Михаил Александрович. В день годовщины убийства Великого Князя и его личного помощника Николая Жонсона в окрестностях Перми, у часовни святого благоверного Князя Михаила Тверского прошёл молебен.Также в рамках мероприятия в Пермской филармонии открылась передвижная выставка «Русские миссионеры», подготовленная Елисаветинско-Сергиевским просветительскими обществом совместно с Николо-Угрешской духовной семинарией.Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский: "Выставка, которую сейчас мы посмотрели, она действительно очень много значит для нас. И мне приятно, что мы очень часто встречаем на стендахнаших пермяков."Здесь же состоялась вторая сессия международной научно-практической конференции «Под скипетром Романовых. К 300-летию провозглашения России Империей». С приветственным словом выступил глава региона Дмитрий Махонин, отметив, что в Прикамье ведётся регулярная работа по сохранению исторического наследия и возрождению мест памяти представителей Императорской фамилии.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Наша ключевая задача - сохранение и воссоздания последнего пристанища Михаила Романова, это «Королёвские номера». Мы уже начали консолидацию этого актива и самое главное, наша задача сделать из здания, помещений, центр притяжения, посвященный памяти семьи Романовых."В рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между институтом всеобщей истории Российской академии наук, Елисаветинско-Сергиевским просветительском обществом, Пермским государственным национальным исследовательским университетом и Пермским государственным архивом социально-политической истории.Анна Громова, глава Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: "Елисаветинско-Сергиевское общество будет работать вместе с ведущими учреждениями культуры и науки Пермского края. Мне кажется, что следующие чтения надо посвятить изучению пермской благотворительности, потому что на деньги пермяков опиралась Иерусалимская миссия."«Романовские дни» в Перми завершатся 15 июня, но работа по изучению исторического наследия Императорской России продолжается. Заключительная сессия международной научной конференциипройдёт в конце июля в Казани.