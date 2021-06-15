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График работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 на эту неделю
Торговый центр «Карусель» (1-й этаж), ш. Космонавтов, 59:
с 15 по 18 июня с 14.00 до 19.00,
19 и 20 июня с 10.00 до 14.00.
Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком):
15 июня с 10.00 до 14.00.
Микрорайон Ива, ул. Сакко и Ванцетти, 93а (автобус около детской поликлиники):
17 июня с 17.00 до 20.00.
МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 (1-й этаж):
15 и 17 июня с 13.00 до 18.00.
Напомним, в мобильных пунктах вакцинации тем, кто хочет пройти иммунизацию, сначала предлагают заполнить анкету, где нужно указать свои данные и информацию о перенесенных заболеваниях. Затем человека приглашают на небольшой медосмотр для измерения давления и сатурации, а также проверки работы легких, и только после этого делают прививку. В каждом мобильном пункте пациентам выдают памятки, как надо позаботиться о себе в первые дни после прививки.
Все препараты, которыми прививают от COVID-19, являются двухкомпонентными. Чтобы сделать вторую прививку, тем, кому поставили «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» нужно прийти через 21 день к тому же месту, где ему вводили первый компонент, выбравшим «КовиВак» – через 14 дней.
Подробнее о том, как проходит вакцинация от коронавируса - в репортаже Марины Печеновой.
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