График работы мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 на эту неделю

В Перми продолжают работу мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции, в которых можно сделать прививки без предварительной записи. По данным Министерства здравоохранения Пермского края, сделать прививку против COVID-19 на этой неделе можно в следующих точках:Торговый центр «Карусель» (1-й этаж), ш. Космонавтов, 59:с 15 по 18 июня с 14.00 до 19.00,19 и 20 июня с 10.00 до 14.00.Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком):15 июня с 10.00 до 14.00.Микрорайон Ива, ул. Сакко и Ванцетти, 93а (автобус около детской поликлиники):17 июня с 17.00 до 20.00.МФЦ, офис «Центральный», ул. Куйбышева, 9 (1-й этаж):15 и 17 июня с 13.00 до 18.00.Напомним, в мобильных пунктах вакцинации тем, кто хочет пройти иммунизацию, сначала предлагают заполнить анкету, где нужно указать свои данные и информацию о перенесенных заболеваниях. Затем человека приглашают на небольшой медосмотр для измерения давления и сатурации, а также проверки работы легких, и только после этого делают прививку. В каждом мобильном пункте пациентам выдают памятки, как надо позаботиться о себе в первые дни после прививки.Все препараты, которыми прививают от COVID-19, являются двухкомпонентными. Чтобы сделать вторую прививку, тем, кому поставили «Спутник V» или «ЭпиВакКорона» нужно прийти через 21 день к тому же месту, где ему вводили первый компонент, выбравшим «КовиВак» – через 14 дней.Подробнее о том, как проходит вакцинация от коронавируса - в репортаже Марины Печеновой.