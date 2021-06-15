Всероссийская акция «Свеча памяти» вновь пройдет онлайн
Сколько свечей в ходе акции будет зажжено на сайте, столько средств будет выделено на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуальная свеча – это 1 рубль. Все средства будут направлены Благотворительным фондом «Память поколений» на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.
Пермский край присоединяется к акции «Свеча памяти» в онлайн-формате во второй раз. В 2020 году жители региона зажгли 332 106 виртуальных свечей.
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